В Екатеринбурге мотоцикл сбил пенсионерку
Происшествия
Фото: Е1
В Екатеринбурге мотоциклист сбил 70-летнюю женщину, выбежавшую на дорогу возле ТЦ «Гринвич». Пенсионерку госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами.
Как передает Е1, ссылаясь на ГИБДД, авария случилась возле дома на Радищева, 6. Мотоцикл Yamaha, которым управлял 27-летний водитель, наехал на старушку, двигаясь по Радищева со стороны 8 Марта. Пенсионерка при этом перебегала дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился в паре метров.
Сейчас пострадавшая находится в больнице №36.
Как передает Е1, ссылаясь на ГИБДД, авария случилась возле дома на Радищева, 6. Мотоцикл Yamaha, которым управлял 27-летний водитель, наехал на старушку, двигаясь по Радищева со стороны 8 Марта. Пенсионерка при этом перебегала дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился в паре метров.
Сейчас пострадавшая находится в больнице №36.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
В Екатеринбурге иномарка сбила 16-летнюю девушку
27 сентября 2020
27 сентября 2020
В ДТП в Екатеринбурге пострадал шестилетний ребёнок
27 сентября 2020
27 сентября 2020
В Екатеринбурге в ДТП пострадал 11-летний мальчик
26 сентября 2020
26 сентября 2020
В центре Екатеринбурга сбили 19-летнюю девушку
23 сентября 2020
23 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
12:13 Губернатор Свердловской области поздравил военнослужащих Сухопутных войск с профессиональным праздником
09:45 «Мы пришли к проекту расширения». На вторую очередь ТЦ «Мега» в Екатеринбурге потратят 5 миллиардов
13:37 Глава Роспотребнадзора заявила, что клинические исследования вакцины центра «Вектор» завершены
13:01 Пермский аэровокзал проинспектировали представители Росавиации и Администрация гражданских аэропортов
12:13 Губернатор Свердловской области поздравил военнослужащих Сухопутных войск с профессиональным праздником
09:45 «Мы пришли к проекту расширения». На вторую очередь ТЦ «Мега» в Екатеринбурге потратят 5 миллиардов
20:55 Игорь Сапко прокомментировал подготовку федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов
19:28
29/09Под Екатеринбургом рухнул пешеходный мост
15:49
29/09«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
19:30
28/09«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
22:53
24/09Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
12:38
24/09Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом