В Екатеринбурге мотоцикл сбил пенсионерку

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге мотоциклист сбил 70-летнюю женщину, выбежавшую на дорогу возле ТЦ «Гринвич». Пенсионерку госпитализировали с сотрясением головного мозга и ушибами.Как передает Е1, ссылаясь на ГИБДД, авария случилась возле дома на Радищева, 6. Мотоцикл Yamaha, которым управлял 27-летний водитель, наехал на старушку, двигаясь по Радищева со стороны 8 Марта. Пенсионерка при этом перебегала дорогу в неположенном месте, хотя пешеходный переход находился в паре метров.Сейчас пострадавшая находится в больнице №36.