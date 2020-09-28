В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировались 7 человек

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Металлургов произошел пожар в жилом доме. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, из здания были эвакуированы 7 человек, в том числе 2 ребенка.С помощью специальных устройств были спасены 4 человека.Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18:56. В тушении пожара задействовали 6 единиц техники, 16 человек личного состава.«В 19:06 (мест) огонь локализован, в 19:11 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20:08 (мест)», - сказали в МЧС.