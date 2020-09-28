В Екатеринбурге из горящего дома эвакуировались 7 человек
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге на улице Металлургов произошел пожар в жилом доме. Как рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области, из здания были эвакуированы 7 человек, в том числе 2 ребенка.
С помощью специальных устройств были спасены 4 человека.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18:56. В тушении пожара задействовали 6 единиц техники, 16 человек личного состава.
«В 19:06 (мест) огонь локализован, в 19:11 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20:08 (мест)», - сказали в МЧС.
С помощью специальных устройств были спасены 4 человека.
Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 18:56. В тушении пожара задействовали 6 единиц техники, 16 человек личного состава.
«В 19:06 (мест) огонь локализован, в 19:11 (мест) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 20:08 (мест)», - сказали в МЧС.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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