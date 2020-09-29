На ЕКАД в ДТП попали два военных КамАЗа
Происшествия
Фото: скриншот видео
Сегодня днем на ЕКАД с дороги вылетел военный КамАЗ. ДТП произошло между Полевским и Московским трактами, пишет Е1.
Как рассказал очевидец один КамАЗ тащил другой, неожиданно заднюю машину стало болтать и заносить влево. После этого сцепка порвалась и КамАЗ, который был вторым, вылетел с дороги, а первый развернуло и отбросило в ограждение.
В пресс-службе ГИБДД сообщили, что информации о пострадавших в ДТП нет.
— В ходе проведения буксировки на жесткой сцепке неисправного автомобиля произошел съезд грузовика с дороги в кювет. В результате происшествия никто не пострадал, автомобиль доставлен в парк воинской части для ремонта. По предварительным данным, причиной происшествия стала поломка буксировочного устройства, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
Как рассказал очевидец один КамАЗ тащил другой, неожиданно заднюю машину стало болтать и заносить влево. После этого сцепка порвалась и КамАЗ, который был вторым, вылетел с дороги, а первый развернуло и отбросило в ограждение.
В пресс-службе ГИБДД сообщили, что информации о пострадавших в ДТП нет.
— В ходе проведения буксировки на жесткой сцепке неисправного автомобиля произошел съезд грузовика с дороги в кювет. В результате происшествия никто не пострадал, автомобиль доставлен в парк воинской части для ремонта. По предварительным данным, причиной происшествия стала поломка буксировочного устройства, — рассказали в пресс-службе ЦВО.
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29 сентября 2020
29 сентября 2020