В Свердловской области пропал 31-летний мужчина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В поселке Билимбай Первоуральского городского округа пропал 31-летний Анатолий Владимирович Жеребцов. Последний раз он выходил на связь 10 сентября.Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы. Особые приметы: шрам над правой бровью.Во что был одет мужчина на момент пропажи неизвестно. С собой у него была большая спортивная сумка.Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анатолия Жеребцова, просят сообщить информацию по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.