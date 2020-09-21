В Свердловской области пропал 31-летний мужчина
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В поселке Билимбай Первоуральского городского округа пропал 31-летний Анатолий Владимирович Жеребцов. Последний раз он выходил на связь 10 сентября.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы. Особые приметы: шрам над правой бровью.
Во что был одет мужчина на момент пропажи неизвестно. С собой у него была большая спортивная сумка.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анатолия Жеребцова, просят сообщить информацию по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Приметы пропавшего: рост 165 см, худощавое телосложение, голубые глаза, русые волосы. Особые приметы: шрам над правой бровью.
Во что был одет мужчина на момент пропажи неизвестно. С собой у него была большая спортивная сумка.
Всех, кто знает что-либо о местонахождении Анатолия Жеребцова, просят сообщить информацию по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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