На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек
Происшествия
Фото: nedugamnet.ru
В Свердловской области выявили 149 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 29 154 заболевших COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+63), Режа, Асбеста, Рефтинского, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Нижней Туры, Красноуфимска и Красноуфимского района, Ачитского городского округа, Верхней Пышмы, Сысертского городского округа, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный, Верхней Салды, Нижней Салды, Первоуральска, Бисерти, Ревды, Североуральска, Ивделя, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья, Тугулымского городского округа.
Состояние 98 госпитализированных оценивается как тяжелое, 95 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. 476 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные пациенты – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 72 человека. Всего врачи вылечили уже 21 797 пациентов.
Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 601.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+63), Режа, Асбеста, Рефтинского, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Нижней Туры, Красноуфимска и Красноуфимского района, Ачитского городского округа, Верхней Пышмы, Сысертского городского округа, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный, Верхней Салды, Нижней Салды, Первоуральска, Бисерти, Ревды, Североуральска, Ивделя, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья, Тугулымского городского округа.
Состояние 98 госпитализированных оценивается как тяжелое, 95 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. 476 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные пациенты – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 72 человека. Всего врачи вылечили уже 21 797 пациентов.
Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 601.
В Свердловской области коронавирусом заразились еще 137 человек
25 сентября 2020
25 сентября 2020
На Среднем Урале выявили 125 новых случаев коронавируса
23 сентября 2020
23 сентября 2020
В Свердловской области выявлено 146 новых случаев коронавируса
28 сентября 2020
28 сентября 2020
Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
24 сентября 2020
24 сентября 2020