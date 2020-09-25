На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 149 человек

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 149 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зафиксировано 29 154 заболевших COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+63), Режа, Асбеста, Рефтинского, Каменска-Уральского, Сухого Лога, Кушвы, Верхней Туры, Качканара, Красноуральска, Нижней Туры, Красноуфимска и Красноуфимского района, Ачитского городского округа, Верхней Пышмы, Сысертского городского округа, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила, ЗАТО Свободный, Верхней Салды, Нижней Салды, Первоуральска, Бисерти, Ревды, Североуральска, Ивделя, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья, Тугулымского городского округа.Состояние 98 госпитализированных оценивается как тяжелое, 95 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 46 – на аппаратах ИВЛ. 476 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные пациенты – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано 72 человека. Всего врачи вылечили уже 21 797 пациентов.Зарегистрировано четыре случая смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 601.