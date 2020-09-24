В Екатеринбурге в результате ДТП перевернулась легковушка
Происшествия
Фото: Инцидент Екатеринбург
Сегодня утром в Екатеринбурге столкнулись два автомобиля. ДТП произошло на перекрестке Тверитина – Белинского, сообщает «Инцидент Екатеринбург».
В результате столкновений одна из машин перевернулась на крышу. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.
В результате столкновений одна из машин перевернулась на крышу. По предварительной информации, пострадавших нет.
На месте аварии работают сотрудники экстренных служб.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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