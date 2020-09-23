Жители целого района в Нижнем Тагиле остались без света

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Нижнем Тагиле жители района Гальянка остались без света из-за аварии на подстанции в Горбуново на ГГМ, сообщает TagilCity.ru.По словам жителей, они не могли дозвониться ЕДДС Нижнего Тагила, чтобы узнать, когда им вернут электричество. Позднее нужную информацию им предоставили в УК.– Линии хоть и предоставляются нашей организацией, но сама подстанция принадлежит «МРСК Урала». Уже началась поэтапная подача электроэнергии, – сообщили в пресс-службе Обломмунэнерго.