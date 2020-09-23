Жители целого района в Нижнем Тагиле остались без света
Происшествия
Фото: newsmd.md
Сегодня утром в Нижнем Тагиле жители района Гальянка остались без света из-за аварии на подстанции в Горбуново на ГГМ, сообщает TagilCity.ru.
По словам жителей, они не могли дозвониться ЕДДС Нижнего Тагила, чтобы узнать, когда им вернут электричество. Позднее нужную информацию им предоставили в УК.
– Линии хоть и предоставляются нашей организацией, но сама подстанция принадлежит «МРСК Урала». Уже началась поэтапная подача электроэнергии, – сообщили в пресс-службе Обломмунэнерго.
По словам жителей, они не могли дозвониться ЕДДС Нижнего Тагила, чтобы узнать, когда им вернут электричество. Позднее нужную информацию им предоставили в УК.
– Линии хоть и предоставляются нашей организацией, но сама подстанция принадлежит «МРСК Урала». Уже началась поэтапная подача электроэнергии, – сообщили в пресс-службе Обломмунэнерго.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле появилась карта опасных для жизни мест
23 сентября 2020
23 сентября 2020
В Нижнем Тагиле водитель Cadillac устроил массовое ДТП
29 сентября 2020
29 сентября 2020
В Нижнем Тагиле ликвидировали незаконную свалку пластиковых бутылок
28 сентября 2020
28 сентября 2020
«Где зарыта ваша ангажированность?» На заседании по делу «вонючей» птицефабрики устроили демагогию
Прокуратура и Минприроды уличили экспертов в дилетантстве
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
15:49 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
15:49 «Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
13:54 В Перми по нацпроекту отремонтирован участок дороги на Уинской и тротуар у монумента «МиГ на взлете»
13:01 По поручению Дмитрия Махонина в Прикамье увеличат число медучреждений, где будет проводиться КТ
15:49
29/09«Мы настроены на мир и стабильность»: азербайджанский консул призвал соотечественников не устраивать провокации на территории России
19:30
28/09«Мы созидатели, а не агрессоры»: консул Армении в Екатеринбурге прокомментировал боевые действия в Нагорном Карабахе
20:38
26/09В Екатеринбурге в день рождения Кормильцева напомнили об увековечивании его имени на карте города
22:53
24/09Екатеринбургского производителя сантехники пытаются банкротить после пожара на Верх-Исетском заводе
20:09
24/09Алапаевск значительно отстает от свердловских городов по темпам подключения тепла: в городе рвутся сети, но глава спокоен
12:38
24/09Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
21:57
23/09Счетная палата выявила массу нарушений в деятельности МБУ, отвечающего за озеленение Екатеринбурга
18:36
23/09Подготовленные бойцы ОМОН и уголовного розыска не смогли догнать пенсионера-рецидивиста под Екатеринбургом