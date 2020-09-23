На ЕКАД произошло лобовое столкновение грузовиков
Происшествия
Фото: читатель E1.RU
На ЕКАД недалеко от Березовского лоб в лоб столкнулись два грузовика. В связи с аварией образовалась большая пробка.
Как рассказал очевидец произошедшего, авария произошла на ЕКАД, недалеко от Березовского в сторону Серовского тракта.
– Там совсем капитально разбились, лоб в лоб. Там сейчас вырезают из машины водителя, — сообщил очевидец.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», со стороны Березовского проехать будет труднее всего.
Как рассказал очевидец произошедшего, авария произошла на ЕКАД, недалеко от Березовского в сторону Серовского тракта.
– Там совсем капитально разбились, лоб в лоб. Там сейчас вырезают из машины водителя, — сообщил очевидец.
По данным сервиса «Яндекс.Пробки», со стороны Березовского проехать будет труднее всего.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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