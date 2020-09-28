Еще 143 свердловчанина заразились коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Свердловской области выявили 143 новых случая коронавирусной инфекции. Всего в регионе зафиксировано 29 005 случаев COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+87), Слободо-Туринского района, Каменска-Уральского и Каменского района, Кушвы, Красноуфимска и Красноуфимского района, Артинского городского округа, Полевского, Сысертского городского округа, Арамильского городского округа, Нижнего Тагила, Верхней Салды, Невьянска, Кировграда, Ивделя, Краснотурьинска, Серова, Верхотурья, Талицкого городского округа, Камышловского района, Пышминского городского округа.Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжелое, 92 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 49 – на аппаратах ИВЛ. 436 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном .Из больниц по выздоровлению выписано 69 человек. Всего врачи вылечили уже 21 725 пациентов.Зарегистрировано пять случаев смерти больных COVID-19. Общее число летальных случаев – 597.