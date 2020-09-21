В Нижнем Тагиле водитель Cadillac устроил массовое ДТП

09.13 Вторник, 29 сентября 2020
Происшествия
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Накануне вечером в Нижнем Тагиле Cadillac протаранил автобус «ПАЗ». ДТП произошло на Восточном шоссе.

47-летний водитель Cadillac двигался по Восточному шоссе и протаранил автобус №055, стоящий впереди. Затем машину отбросило на Kia, которая по инерции задела стоящий впереди «ВАЗ-21099».

В массовом ДТП пострадали только автомобили. Люди, в том числе и 15 пассажиров автобуса, остались целы.

Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, инспекторами ДПС проведено освидетельствование на состояние опьянения водителей автомобилей «ПАЗ», Kia, «ВАЗ». Они оказались трезвыми, а водитель Cadillac отказался от прохождения освидетельствования.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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