В Нижнем Тагиле водитель Cadillac устроил массовое ДТП
Происшествия
Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила
Накануне вечером в Нижнем Тагиле Cadillac протаранил автобус «ПАЗ». ДТП произошло на Восточном шоссе.
47-летний водитель Cadillac двигался по Восточному шоссе и протаранил автобус №055, стоящий впереди. Затем машину отбросило на Kia, которая по инерции задела стоящий впереди «ВАЗ-21099».
В массовом ДТП пострадали только автомобили. Люди, в том числе и 15 пассажиров автобуса, остались целы.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, инспекторами ДПС проведено освидетельствование на состояние опьянения водителей автомобилей «ПАЗ», Kia, «ВАЗ». Они оказались трезвыми, а водитель Cadillac отказался от прохождения освидетельствования.
47-летний водитель Cadillac двигался по Восточному шоссе и протаранил автобус №055, стоящий впереди. Затем машину отбросило на Kia, которая по инерции задела стоящий впереди «ВАЗ-21099».
В массовом ДТП пострадали только автомобили. Люди, в том числе и 15 пассажиров автобуса, остались целы.
Как рассказали в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, инспекторами ДПС проведено освидетельствование на состояние опьянения водителей автомобилей «ПАЗ», Kia, «ВАЗ». Они оказались трезвыми, а водитель Cadillac отказался от прохождения освидетельствования.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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