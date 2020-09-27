37-летняя женщина пропала в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшую 37-летнюю Екатерину Морозову. Она может находиться в посёлке Хрустальном в Первоуральске, сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт».
Приметы: рост 171 см, нормальное телосложение, серо-голубо-зелёные глаза, тёмные длинные волосы. Была одета в красную кофту, белую кофту, чёрные брюки и серые кроссовки. С собой имела коричневую сумку и очки.
Если вы знаете, где находится пропавшая женщина – сообщите об этом инфоргу поиска Олесе по номеру 8 922 21 90 672.
Приметы: рост 171 см, нормальное телосложение, серо-голубо-зелёные глаза, тёмные длинные волосы. Была одета в красную кофту, белую кофту, чёрные брюки и серые кроссовки. С собой имела коричневую сумку и очки.
Если вы знаете, где находится пропавшая женщина – сообщите об этом инфоргу поиска Олесе по номеру 8 922 21 90 672.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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