В Екатеринбурге увеличилось число классов и групп, переведённых на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ
Происшествия
Фото: mz.mosreg.ru
По данным на 28 сентября, в Екатеринбурге из-за случаев коронавирусна на дистанционную форму перешли 54 класса в 31 школе и шесть групп в шести детсадах.
Также сегодня на 14 дней закрыли детский сад № 265, где у четырёх сотрудников подозрение на COVID-19.
По данным департамента образования администрации Екатеринбурга, в связи с ОРВИ на дистанте находятся 20 классов в 15 школах и 13 групп в 13 детсадах.
Также сегодня на 14 дней закрыли детский сад № 265, где у четырёх сотрудников подозрение на COVID-19.
По данным департамента образования администрации Екатеринбурга, в связи с ОРВИ на дистанте находятся 20 классов в 15 школах и 13 групп в 13 детсадах.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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