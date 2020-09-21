В Екатеринбурге увеличилось число классов и групп, переведённых на дистант из-за COVID-19 и ОРВИ

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

По данным на 28 сентября, в Екатеринбурге из-за случаев коронавирусна на дистанционную форму перешли 54 класса в 31 школе и шесть групп в шести детсадах.Также сегодня на 14 дней закрыли детский сад № 265, где у четырёх сотрудников подозрение на COVID-19.По данным департамента образования администрации Екатеринбурга, в связи с ОРВИ на дистанте находятся 20 классов в 15 школах и 13 групп в 13 детсадах.