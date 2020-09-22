В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге без вести пропал 83-летний Юрий Белоусов. В минувшую субботу, 26 сентября, он ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Как отмечает поисковый отряд «Лиза Алерт», пенсионер нуждается в медицинской помощи.
Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. Последний раз его видели в сером пальто, сером пиджаке, синем свитере и чёрных брюках. С собой имел тёмно-синюю сумку.
Если вы знаете, где может находиться пропавший пенсионер – сообщите об этом инфоргу поиска Ларисе по номеру
+7 (904) 547-27-43.
Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. Последний раз его видели в сером пальто, сером пиджаке, синем свитере и чёрных брюках. С собой имел тёмно-синюю сумку.
Если вы знаете, где может находиться пропавший пенсионер – сообщите об этом инфоргу поиска Ларисе по номеру
+7 (904) 547-27-43.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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