В Екатеринбурге пропал пенсионер, нуждающийся в медицинской помощи

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге без вести пропал 83-летний Юрий Белоусов. В минувшую субботу, 26 сентября, он ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Как отмечает поисковый отряд «Лиза Алерт», пенсионер нуждается в медицинской помощи.Приметы: рост 170 см, худощавое телосложение, голубые глаза, седые волосы. Последний раз его видели в сером пальто, сером пиджаке, синем свитере и чёрных брюках. С собой имел тёмно-синюю сумку.Если вы знаете, где может находиться пропавший пенсионер – сообщите об этом инфоргу поиска Ларисе по номеру+7 (904) 547-27-43.