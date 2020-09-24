В Екатеринбурге на перекрестке Бебеля – Черепанова ВАЗ врезался в столб
Происшествия
Фото: группа ВКонтакте «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге на перекрестке улиц Бебеля и Черепанова ВАЗ влетел в столб. Сведений о пострадавших нет.
Как сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», сейчас на месте работают сотрудники спецслужб. У автомобиля сильно разбита передняя часть.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Как сообщили очевидцы в группе «Инцидент Екатеринбург» в соцсети «ВКонтакте», сейчас на месте работают сотрудники спецслужб. У автомобиля сильно разбита передняя часть.
Обстоятельства ДТП уточняются.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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