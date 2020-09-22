141 новый случай коронавируса выявлен в Свердловской области
Происшествия
Фото: 53news.ru
В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрирован 141 новый случай коронавируса. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 28716 человек.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+73), Алапаевска, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска,
Первоуральска, Ревды, Каменского района, Качканара, Красноуфимска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Режа, Серова, Сысертского и Талицкого городских округов.
Состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 328. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 67 пациентов. С начала пандемии вылечились 21586 человек.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+73), Алапаевска, Белоярского городского округа, Верхней Салды, Верхней Пышмы, ЗАТО Свободный, Карпинска,
Первоуральска, Ревды, Каменского района, Качканара, Красноуфимска, Нижнесергинского района, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Режа, Серова, Сысертского и Талицкого городских округов.
Состояние 112 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 328. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.
Выписано 67 пациентов. С начала пандемии вылечились 21586 человек.
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