В Екатеринбурге иномарка сбила 16-летнюю девушку

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге напротив дома № 27 на улице Сулимова водитель иномарки сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД города.По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris ехал по дворовому проезду задним ходом и не заметил 16-летнюю девушку, из-за чего совершил наезд.В результате ДТП пострадавшая получила ушибы конечностей и множественные ссадины и была доставлена в детское лечебное учреждение.