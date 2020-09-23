В Екатеринбурге иномарка сбила 16-летнюю девушку
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга
В Екатеринбурге напротив дома № 27 на улице Сулимова водитель иномарки сбил несовершеннолетнего пешехода. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД города.
По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris ехал по дворовому проезду задним ходом и не заметил 16-летнюю девушку, из-за чего совершил наезд.
В результате ДТП пострадавшая получила ушибы конечностей и множественные ссадины и была доставлена в детское лечебное учреждение.
По предварительной информации, водитель Hyundai Solaris ехал по дворовому проезду задним ходом и не заметил 16-летнюю девушку, из-за чего совершил наезд.
В результате ДТП пострадавшая получила ушибы конечностей и множественные ссадины и была доставлена в детское лечебное учреждение.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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