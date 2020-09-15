В Екатеринбурге на Компрессорном автомобиль врезался в ограждение и перевернулся
Происшествия
Фото: группа "ВКонтакте" «Инцидент Екатеринбург»
В Екатеринбурге на Компрессорном сегодня вечером случилось ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии одна из машин врезалась в железное ограждение и перевернулась.
«Столкнулись три автомобиля. Виновники скрылись с места ДТП. Очевидно, что в алкогольном опьянении. Пострадавшие автомобили Рено Меган и Лада Приора. Причина ДТП - не вписался в поворот», - цитирует очевидицу произошедшего Маргариту группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб.
«Столкнулись три автомобиля. Виновники скрылись с места ДТП. Очевидно, что в алкогольном опьянении. Пострадавшие автомобили Рено Меган и Лада Приора. Причина ДТП - не вписался в поворот», - цитирует очевидицу произошедшего Маргариту группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».
Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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