В Екатеринбурге на Компрессорном автомобиль врезался в ограждение и перевернулся

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на Компрессорном сегодня вечером случилось ДТП с участием трех автомобилей. В результате аварии одна из машин врезалась в железное ограждение и перевернулась.«Столкнулись три автомобиля. Виновники скрылись с места ДТП. Очевидно, что в алкогольном опьянении. Пострадавшие автомобили Рено Меган и Лада Приора. Причина ДТП - не вписался в поворот», - цитирует очевидицу произошедшего Маргариту группа «ВКонтакте» «Инцидент Екатеринбург».Сейчас на месте работают сотрудники спецслужб.