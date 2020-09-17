На свердловской трассе водитель сбил сразу четырех кабанов

© Вечерние ведомости

Дикие животные продолжают гибнуть на свердловских трассах – только в период с 1 августа по 6 сентября региональный Департамент по охране, контролю и регулированию использования животного мира зафиксировал 24 ДТП с их участием.Так, например, 27 августа на автодороге Богданович – Сухой Лог водителем неустановленного транспортного средства совершен наезд на четырех кабанов. Животные погибли на месте происшествия. Первого сентября на 43 км железнодорожного перегона ст. Андриановичи-ст. Марсята (Серовский район) машинистом пассажирского поезда совершен наезд на медведя, животное убежало в лесной массив.Как правило, жертвами ДТП становятся лоси и косули, крайне редко – медведи и кабаны. В большинстве случаев для животных столкновение с автомобилем заканчивается летальным исходом.