В Екатеринбурге пожарные эвакуировали 24-х человек из горящего дома

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге пожарные эвакуировали 24 человек из горящего девятиэтажного дома на улице Мамина-Сибиряка, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.Возгорание произошло из-за повреждения электрощитовых в подъезде с 6 по 9 этаж. 8 человек пожарным пришлось спасать с помощью маски «Самоспасатель».На место пожара выезжали 7 единиц техники и 20 человек личного состава. В происшествии никто не пострадал.