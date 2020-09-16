В Екатеринбурге пожарные эвакуировали 24-х человек из горящего дома
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге пожарные эвакуировали 24 человек из горящего девятиэтажного дома на улице Мамина-Сибиряка, об этом рассказали в ГУ МЧС России по Свердловской области.
Возгорание произошло из-за повреждения электрощитовых в подъезде с 6 по 9 этаж. 8 человек пожарным пришлось спасать с помощью маски «Самоспасатель».
На место пожара выезжали 7 единиц техники и 20 человек личного состава. В происшествии никто не пострадал.
Возгорание произошло из-за повреждения электрощитовых в подъезде с 6 по 9 этаж. 8 человек пожарным пришлось спасать с помощью маски «Самоспасатель».
На место пожара выезжали 7 единиц техники и 20 человек личного состава. В происшествии никто не пострадал.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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