Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом
Происшествия
Фото: virusnaya-pandemiya.ru
На Среднем Урале коронавирусом заболел еще 131 человек. Всего в регионе зафиксировано 28 299 заболевших COVID-19.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевска, Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Красноуральска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Слободо-Туринского района.
Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжелое, 98 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ. 407 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 66 человек. Всего врачи вылечили уже 21 390 свердловчан.
Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 587.
Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевска, Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Красноуральска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Слободо-Туринского района.
Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжелое, 98 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ. 407 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.
Из больниц по выздоровлению выписано 66 человек. Всего врачи вылечили уже 21 390 свердловчан.
Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 587.
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