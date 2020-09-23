Еще 131 свердловчанин заболел коронавирусом

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

На Среднем Урале коронавирусом заболел еще 131 человек. Всего в регионе зафиксировано 28 299 заболевших COVID-19.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+54), Алапаевска, Арамильского городского округа, Асбеста, Байкаловского района, Белоярского городского округа, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Красноуральска, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Кировграда, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Пышминского городского округа, Режа, Серова, Слободо-Туринского района.Состояние 105 госпитализированных оценивается как тяжелое, 98 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 52 – на аппаратах ИВЛ. 407 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, остальные – в удовлетворительном.Из больниц по выздоровлению выписано 66 человек. Всего врачи вылечили уже 21 390 свердловчан.Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 587.