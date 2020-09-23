В Екатеринбурге под сломанным балконом нашли труп мужчины
Происшествия
Фото: Е1.RU
В Екатеринбурге рядом с домом на Белоярской, 9 нашли труп мужчины в луже крови. По предварительной версии, мужчина мог упасть с крыши, а во время падения зацепил балкон, об этом сообщает Е1.
По факту случившегося проводит проверку Следственный комитет. Признаков криминала в произошедшем пока что не обнаружено.
По факту случившегося проводит проверку Следственный комитет. Признаков криминала в произошедшем пока что не обнаружено.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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