В Екатеринбурге под сломанным балконом нашли труп мужчины

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге рядом с домом на Белоярской, 9 нашли труп мужчины в луже крови. По предварительной версии, мужчина мог упасть с крыши, а во время падения зацепил балкон, об этом сообщает Е1.По факту случившегося проводит проверку Следственный комитет. Признаков криминала в произошедшем пока что не обнаружено.