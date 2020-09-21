В Кольцово пьяного пассажира самолета обвинили в хулиганстве
Происшествия
Фото: скриншот видео / УТ МВД России по УрФО
В аэропорту Кольцово Екатеринбурга к административной ответственности привлекли нетрезвого пассажира рейса «Симферополь - Екатеринбург», устроившего дебош на борту самолета, об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.
Во время полета мужчина вел себя вызывающе, нецензурно выражался и отказывался выполнять требования бортпроводников. Сотрудники линейного отдела полиции привезли нарушителя в дежурную часть, где после вытрезвления ему было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве.
На нарушителя был составлен протокол. Свою вину мужчина признал.
Во время полета мужчина вел себя вызывающе, нецензурно выражался и отказывался выполнять требования бортпроводников. Сотрудники линейного отдела полиции привезли нарушителя в дежурную часть, где после вытрезвления ему было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве.
На нарушителя был составлен протокол. Свою вину мужчина признал.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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