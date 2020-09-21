В Кольцово пьяного пассажира самолета обвинили в хулиганстве

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В аэропорту Кольцово Екатеринбурга к административной ответственности привлекли нетрезвого пассажира рейса «Симферополь - Екатеринбург», устроившего дебош на борту самолета, об этом рассказали в Управлении на транспорте МВД России по УрФО.Во время полета мужчина вел себя вызывающе, нецензурно выражался и отказывался выполнять требования бортпроводников. Сотрудники линейного отдела полиции привезли нарушителя в дежурную часть, где после вытрезвления ему было предъявлено обвинение в мелком хулиганстве.На нарушителя был составлен протокол. Свою вину мужчина признал.