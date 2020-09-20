На улице Билимбаевской в Екатеринбурге женщина сбила 5-летнего ребенка

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

На улице Билимбаевской произошло ДТП, в результате которого пострадал ребенок. Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга, 5-летнего мальчика сбила женщина за рулем «Хенде».Авария произошла вчера, 23 сентября, около 18:00.«По предварительной информации, водитель автомашины «Хенде» при выезде налево с прилегающей территории на ул. Билимбаевская в сторону ул. Ангарская допустил наезд на ребенка – пешехода, который переходил проезжую часть дороги вместе с мамой по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора слева направо по ходу движения автомашины», - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.По словам женщины, она не заметила пешеходов, которые переходили дорогу. 5-летнего мальчика с ушибом осмотрели в больнице и отпустили домой.