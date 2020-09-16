В Екатеринбурге случился пожар в 10-этажном доме

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге ночью случился пожар в 10-этажном жилом доме на улице Родонитовой, об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.Сообщение о пожаре поступило в 02:30. В доме на площади 4 кв.м. была повреждена в дверь в мусоропровод 4-го подъезда. В 02:39 было ликвидировано открытое горение, а в 03:20 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.На место выезжали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.