В Екатеринбурге случился пожар в 10-этажном доме
Происшествия
Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге ночью случился пожар в 10-этажном жилом доме на улице Родонитовой, об этом сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.
Сообщение о пожаре поступило в 02:30. В доме на площади 4 кв.м. была повреждена в дверь в мусоропровод 4-го подъезда. В 02:39 было ликвидировано открытое горение, а в 03:20 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.
На место выезжали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.
Сообщение о пожаре поступило в 02:30. В доме на площади 4 кв.м. была повреждена в дверь в мусоропровод 4-го подъезда. В 02:39 было ликвидировано открытое горение, а в 03:20 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций.
На место выезжали 3 единицы техники и 9 человек личного состава.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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