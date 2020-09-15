В переулке Базовом в Екатеринбурге случилось массовое ДТП













Фото: ИА «Ночные новости» Фото: ИА «Ночные новости»

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге минувшим вечером произошло массовое ДТП в переулке Базовом. Из-за столкновения семи автомобилей там образовалась огромная пробка.Как передает Е1, участниками аварии стали машины Cadillac Escalade, Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Ford Focus, грузовик Iveco и военный «Урал».Ford, оба Hyundai и Toyota ехали в левом ряду от Сибирского тракта в сторону Московской. Под мостами поток сбавил скорость и в заднюю часть Toyota Highlander врезался Cadillac Escalade. Toyota от удара отбросило вправо, на Iveco. Далее Toyota повело обратно в левый ряд, и автомобиль столкнулся с Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris и Ford Focus и врезался в грузовик «Урал».К счастью, в ДТП никто не пострадал.