В переулке Базовом в Екатеринбурге случилось массовое ДТП
Происшествия
Фото: ИА «Ночные новости»
В Екатеринбурге минувшим вечером произошло массовое ДТП в переулке Базовом. Из-за столкновения семи автомобилей там образовалась огромная пробка.
Как передает Е1, участниками аварии стали машины Cadillac Escalade, Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Ford Focus, грузовик Iveco и военный «Урал».
Фото: ИА «Ночные новости»
Ford, оба Hyundai и Toyota ехали в левом ряду от Сибирского тракта в сторону Московской. Под мостами поток сбавил скорость и в заднюю часть Toyota Highlander врезался Cadillac Escalade. Toyota от удара отбросило вправо, на Iveco. Далее Toyota повело обратно в левый ряд, и автомобиль столкнулся с Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris и Ford Focus и врезался в грузовик «Урал».
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Как передает Е1, участниками аварии стали машины Cadillac Escalade, Toyota Highlander, Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris, Ford Focus, грузовик Iveco и военный «Урал».
Фото: ИА «Ночные новости»
Ford, оба Hyundai и Toyota ехали в левом ряду от Сибирского тракта в сторону Московской. Под мостами поток сбавил скорость и в заднюю часть Toyota Highlander врезался Cadillac Escalade. Toyota от удара отбросило вправо, на Iveco. Далее Toyota повело обратно в левый ряд, и автомобиль столкнулся с Hyundai Santa Fe, Hyundai Solaris и Ford Focus и врезался в грузовик «Урал».
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
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