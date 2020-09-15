В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад

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В Екатеринбурге в лесном массиве около Сибирского тракта (рядом с противотуберкулезным диспансером) обнаружен скелетированный труп мужчины. По данным veved.ru, страшная находка была обнаружена на прошлой неделе. Рядом с трупом, предположительно, находились вещи владельца, а на дереве обнаружена веревка.Полицейским удалось установить личность погибшего – им оказался Денис И. 1987 года рождения. По данным следствия, 14 апреля 2019 года мужчина ушёл из дома по улице Викулова в Екатеринбурге, по факту его безвестного исчезновения следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).