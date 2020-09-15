В Екатеринбурге нашли труп горожанина, безвестного пропавшего больше года назад
Происшествия
В Екатеринбурге в лесном массиве около Сибирского тракта (рядом с противотуберкулезным диспансером) обнаружен скелетированный труп мужчины. По данным veved.ru, страшная находка была обнаружена на прошлой неделе. Рядом с трупом, предположительно, находились вещи владельца, а на дереве обнаружена веревка.
Полицейским удалось установить личность погибшего – им оказался Денис И. 1987 года рождения. По данным следствия, 14 апреля 2019 года мужчина ушёл из дома по улице Викулова в Екатеринбурге, по факту его безвестного исчезновения следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).
Полицейским удалось установить личность погибшего – им оказался Денис И. 1987 года рождения. По данным следствия, 14 апреля 2019 года мужчина ушёл из дома по улице Викулова в Екатеринбурге, по факту его безвестного исчезновения следственным отделом по Верх-Исетскому району города Екатеринбург СК России по Свердловской области было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.105 УК РФ («Убийство»).
На окраине Екатеринбурга нашли человеческие останки
15 сентября 2020
15 сентября 2020