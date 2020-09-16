Пропавшего две недели назад екатеринбуржца нашли мертвым

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге нашли мертвым Антона Волкова, который пропал без вести 7 сентября. Парню был 21 год.Как сообщили родственники, Антон Волков сказал, что хочет проветриться и ушел из дома. Его тело нашли 23 сентября в гаражах на улице Маяковского.— По результатам осмотра места происшествия признаков того, что смерть носила насильственный характер, — нет. Тело умершего было направлено на вскрытие для установления точного времени и причины смерти, — рассказал руководитель следственного отдела по Кировскому району Александр Блюденов.