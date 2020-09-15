Слесаря «Уралхиммаша» госпитализировали с рабочего места в состоянии комы

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На екатеринбургском заводе АО «Уралхиммаш» на прошлой неделе произошло ЧП, ставшее поводом для разбирательств состороны правоохранительных органов. Как рассказали корреспонденту veved.ru источники на предприятии, 17 сентября слесарь поскользнулся и упал с высоты собственного роста, при этом ударился головой об металлическую конструкцию, в результате чего получил травму и был госпитализирован в состоянии комы.По предварительным данным, у мужчины диагностирован перелом свода основания черепа и открытая черепно-мозговая травма. Надзорные органы начали расследование несчастного случая.Напомним, что год назад на заводе «Уралхиммаш» также произошло ЧП – в цехе аппаратов высокого давления 48-летнему рабочему оторвало ногу.