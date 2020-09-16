Под колесами грузового поезда в Верхней Туре погибла женщина
Происшествия
Фото: train-photo.ru
В Верхней Туре 35-летняя свердловчанка попала под грузовой поезд. Проводится процессуальная проверка по факту гибели женщины.
Как рассказали в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел вчера, 22 сентября, вблизи станции Верхняя.
Следователи в рамках проверки выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как рассказали в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел вчера, 22 сентября, вблизи станции Верхняя.
Следователи в рамках проверки выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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