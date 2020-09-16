Под колесами грузового поезда в Верхней Туре погибла женщина

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

В Верхней Туре 35-летняя свердловчанка попала под грузовой поезд. Проводится процессуальная проверка по факту гибели женщины.Как рассказали в пресс-службе уральского следственного управления на транспорте СК РФ, инцидент произошел вчера, 22 сентября, вблизи станции Верхняя.Следователи в рамках проверки выясняют все обстоятельства случившегося и устанавливают обстоятельства. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.