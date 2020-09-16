В центре Екатеринбурга сбили 19-летнюю девушку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке Энгельса – Бажова автомобиль сбил 19-летнюю девушку. По словам очевидцев, рядом с местом аварии стоял Renault.Как рассказала проезжающая мимо женщина, на машине был знак «Инвалид», а за рулем находился дед. Рядом стояла и плакала девушка. До приезда медиков прохожие вынесли пострадавшей подушку и одеяло.В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что 19-летнюю девушку увезли в больницу №23. Как травмы она получила в результате ДТП пока неизвестно.