В центре Екатеринбурга сбили 19-летнюю девушку
Происшествия
Фото: читатель E1.RU
Сегодня утром в Екатеринбурге на перекрестке Энгельса – Бажова автомобиль сбил 19-летнюю девушку. По словам очевидцев, рядом с местом аварии стоял Renault.
Как рассказала проезжающая мимо женщина, на машине был знак «Инвалид», а за рулем находился дед. Рядом стояла и плакала девушка. До приезда медиков прохожие вынесли пострадавшей подушку и одеяло.
В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что 19-летнюю девушку увезли в больницу №23. Как травмы она получила в результате ДТП пока неизвестно.
Как рассказала проезжающая мимо женщина, на машине был знак «Инвалид», а за рулем находился дед. Рядом стояла и плакала девушка. До приезда медиков прохожие вынесли пострадавшей подушку и одеяло.
В пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга сообщили, что 19-летнюю девушку увезли в больницу №23. Как травмы она получила в результате ДТП пока неизвестно.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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