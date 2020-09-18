ЕКАД встал в 13-километровую пробку
Происшествия
Фото: Яндекс. Карты
Сегодня утром на ЕКАД водители, которые едут со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, встали в огромную пробку. По словам очевидцев, поток практически не двигается.
Пробка образовалась из-за ремонта, начавшегося на участке трассы. Там сняли асфальт и организовали реверсивное движение с помощью установленного светофора.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор на ЕКАД растянулся на 13 километров. Время в пути оценивается в 55 минут вместо привычных 16-ти.
Пробка образовалась из-за ремонта, начавшегося на участке трассы. Там сняли асфальт и организовали реверсивное движение с помощью установленного светофора.
По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор на ЕКАД растянулся на 13 километров. Время в пути оценивается в 55 минут вместо привычных 16-ти.
Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости
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