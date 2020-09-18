ЕКАД встал в 13-километровую пробку

Юлия Кольтенберг © Вечерние ведомости

Сегодня утром на ЕКАД водители, которые едут со стороны Верхней Пышмы в сторону Березовского, встали в огромную пробку. По словам очевидцев, поток практически не двигается.Пробка образовалась из-за ремонта, начавшегося на участке трассы. Там сняли асфальт и организовали реверсивное движение с помощью установленного светофора.По данным сервиса «Яндекс. Карты», затор на ЕКАД растянулся на 13 километров. Время в пути оценивается в 55 минут вместо привычных 16-ти.