В Екатеринбурге 9-летнего велосипедиста сбила иномарка. Мальчик госпитализирован

01.13 Среда, 23 сентября 2020
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга
В Екатеринбурге вечером 22 сентября в Цыганском поселке на Юго-Западе произошло ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний велосипедист.

«По предварительной информации, водитель автомашины «Опель Астра» при движении по главной дороге ул. Волгоградская со стороны ул. Чкалова в сторону ул. Громова допустил наезд на велосипедиста, который двигался по второстепенной дороге, после чего велосипедиста отбросило на стоящую во встречном направлении автомашину «Тойота Королла» - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга.

В результате ДТП пострадал 9-летний мальчик, который с сотрясением головного мозга и ушибами был госпитализирован.

Автомашиной «Опель Астра» управляла 37-летняя женщина, имеющая стаж управления транспортными средствами 17 лет. Она пояснила, что во время движения неожиданно из-за стоящих слева в пробке машин выехал мальчик на велосипеде. Женщина применила экстренное торможение, но наезда избежать не удалось.

Госавтоинспекция города Екатеринбурга напоминает, что движение велосипедистов младше 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
© Вечерние ведомости
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