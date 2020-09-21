В Свердловской области ищут 76-летнюю женщину

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области пропала 76-летняя Сюлатова Руза Александровна. Женщина ушла из дома в СНТ «Родничек» 21 сентября и не вернулась.Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», рост Сюлатовой 155 сантиметров. Она среднего телосложения, у нее рыжие волосы и карие глаза. В последний раз женщину видели одетой в оранжевый пуховой жилет, темные штаны, кофту, шапку и синие калоши. С собой у нее было белое или желтое ведро.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Рузы Александровной, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.