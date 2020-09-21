В Свердловской области ищут 76-летнюю женщину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области пропала 76-летняя Сюлатова Руза Александровна. Женщина ушла из дома в СНТ «Родничек» 21 сентября и не вернулась.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», рост Сюлатовой 155 сантиметров. Она среднего телосложения, у нее рыжие волосы и карие глаза. В последний раз женщину видели одетой в оранжевый пуховой жилет, темные штаны, кофту, шапку и синие калоши. С собой у нее было белое или желтое ведро.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Рузы Александровной, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Как сообщает поисковый отряд «Лиза Алерт», рост Сюлатовой 155 сантиметров. Она среднего телосложения, у нее рыжие волосы и карие глаза. В последний раз женщину видели одетой в оранжевый пуховой жилет, темные штаны, кофту, шапку и синие калоши. С собой у нее было белое или желтое ведро.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Рузы Александровной, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
В Свердловской области ищут 63-летнего мужчину
21 сентября 2020
21 сентября 2020
В Нижнем Тагиле ищут глухонемую девушку
13 сентября 2020
13 сентября 2020
В Нижнем Тагиле волонтеры разыскивают пропавшую женщину
18 сентября 2020
18 сентября 2020
Мегапомойкой под Екатеринбургом заинтересовались в ФСБ
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
11:32 В Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета»
16:05 Деятельность свердловских промышленников может спровоцировать волну экопротестов по всей стране
12:35
20/09Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом
20:01
18/09Сотруднице уральского банка вменяют мошенничество с деньгами клиентов. Речь идет о миллионах
12:34
18/09Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
19:41
16/09Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга
13:07
16/09В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену