В Екатеринбурге пропал 28-летний мужчина
Происшествия
Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего 28-летнего Сергея Смирнова. 19 сентября он ушёл в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Как передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт», мужчина может находиться в другом городе.
Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, светло-русые короткие волосы. В последний раз его видели в короткой куртке, тёмно-синих джинсах и кроссовках.
Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру +7 (953) 606 98 87.
Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, светло-русые короткие волосы. В последний раз его видели в короткой куртке, тёмно-синих джинсах и кроссовках.
Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру +7 (953) 606 98 87.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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