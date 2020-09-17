В Екатеринбурге пропал 28-летний мужчина

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге разыскивают без вести пропавшего 28-летнего Сергея Смирнова. 19 сентября он ушёл в неизвестном направлении и до сих пор не вернулся. Как передаёт поисковый отряд «Лиза Алерт», мужчина может находиться в другом городе.Приметы: рост 175 см, худощавое телосложение, карие глаза, светло-русые короткие волосы. В последний раз его видели в короткой куртке, тёмно-синих джинсах и кроссовках.Если вы видели пропавшего мужчину или знаете, где он может находиться – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру +7 (953) 606 98 87.