Житель Ирбита признан виновным в убийстве сожительницы

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Ирбите ранее судимый мужчина признан виновным в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Свердловской области.Установлено, что 23 марта в этом году подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов по улице Свободы, причинил своей сожительнице множественные ножевые ранения. От полученных травм женщина скончалась на месте преступления. Мужчина убедился, что она мертва, пошёл к соседям и попросил их вызвать полицию, поскольку «его сожительница не подаёт признаков жизни».Подсудимому назначено наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима и последующим ограничением свободы на срок 1,5 года.