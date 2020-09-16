На Среднем Урале от укусов клещей пострадали 45 человек

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последнюю неделю от укусов клещей пострадали 45 свердловчан. Это намного меньше, чем неделей ранее (тогда было выявлено 78 случаев).Всего на данный момент в 2020 году от укусов клещей пострадали 31 214 жителей Свердловской области, в числе которых оказался 7 201 ребёнок.141 человека госпитализировали с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит». У 42 человек (в том числе у семи детей) он подтвердился.Предварительный диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» поставили 385 свердловчанам (среди них подтверждение получили 312 человек, в том числе 38 детей).Клещи в этом сезоне были активны в 65 муниципалитетах. Больше всего пострадавших зафиксировали в Екатеринбурге (10 386, в том числе 1 880 детей).