На Среднем Урале от укусов клещей пострадали 45 человек
Происшествия
Фото: zelenograd-news.ru
В Свердловской области за последнюю неделю от укусов клещей пострадали 45 свердловчан. Это намного меньше, чем неделей ранее (тогда было выявлено 78 случаев).
Всего на данный момент в 2020 году от укусов клещей пострадали 31 214 жителей Свердловской области, в числе которых оказался 7 201 ребёнок.
141 человека госпитализировали с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит». У 42 человек (в том числе у семи детей) он подтвердился.
Предварительный диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» поставили 385 свердловчанам (среди них подтверждение получили 312 человек, в том числе 38 детей).
Клещи в этом сезоне были активны в 65 муниципалитетах. Больше всего пострадавших зафиксировали в Екатеринбурге (10 386, в том числе 1 880 детей).
Всего на данный момент в 2020 году от укусов клещей пострадали 31 214 жителей Свердловской области, в числе которых оказался 7 201 ребёнок.
141 человека госпитализировали с предварительным диагнозом «клещевой вирусный энцефалит». У 42 человек (в том числе у семи детей) он подтвердился.
Предварительный диагноз «клещевой иксодовый боррелиоз» поставили 385 свердловчанам (среди них подтверждение получили 312 человек, в том числе 38 детей).
Клещи в этом сезоне были активны в 65 муниципалитетах. Больше всего пострадавших зафиксировали в Екатеринбурге (10 386, в том числе 1 880 детей).
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