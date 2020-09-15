Свыше 35 тысяч свердловчан заболели ОРВИ за неделю

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

За прошедшую неделю, с 14 по 20 сентября, в Свердловской области выявили 35 899 случаев заболевания ОРВИ, что на 27,8% выше уровня эпидпорога по совокупному населению.В Екатеринбурге ОРВИ подхватили 16 635 горожан (108,1 на 10 тысяч населения). Эпидемпорог превышен на 14,3%.При этом, как сообщает региональное Управление Роспотребнадзором, в области не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.