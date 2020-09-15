Свыше 35 тысяч свердловчан заболели ОРВИ за неделю
Происшествия
Фото: cheltv.ru
За прошедшую неделю, с 14 по 20 сентября, в Свердловской области выявили 35 899 случаев заболевания ОРВИ, что на 27,8% выше уровня эпидпорога по совокупному населению.
В Екатеринбурге ОРВИ подхватили 16 635 горожан (108,1 на 10 тысяч населения). Эпидемпорог превышен на 14,3%.
При этом, как сообщает региональное Управление Роспотребнадзором, в области не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.
В Екатеринбурге ОРВИ подхватили 16 635 горожан (108,1 на 10 тысяч населения). Эпидемпорог превышен на 14,3%.
При этом, как сообщает региональное Управление Роспотребнадзором, в области не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
На Среднем Урале заболеваемость пневмонией выросла на 61%
15 сентября 2020
15 сентября 2020
На Среднем Урале коронавирус выявили еще у 127 человек
16 сентября 2020
16 сентября 2020
Мегапомойкой под Екатеринбургом заинтересовались в ФСБ
Все самое интересное в рубрике «Вечерние слухи»
Новости дня
- Свердловская область
- Россия и мир
- Все новости
- Самое важное
11:32 В Красноярском крае задержаны руководители религиозной организации «Церковь последнего завета»
16:05 Деятельность свердловских промышленников может спровоцировать волну экопротестов по всей стране
12:35
20/09Ещё 120 свердловчан заразились коронавирусом
20:01
18/09Сотруднице уральского банка вменяют мошенничество с деньгами клиентов. Речь идет о миллионах
12:34
18/09Еще 129 свердловчан заболели коронавирусом
19:41
16/09Протеже «Таганского Ряда» подтвердил свое намерение побороться за кресло депутата гордумы Екатеринбурга
13:07
16/09В Екатеринбурге задержали подозреваемого в поджоге дома, принадлежащего известному бизнесмену