Число больных COVID-19 в Свердловской области превысило 28 тысяч

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за последние сутки зарегистрировали 121 новый случай коронавируса. Всего в регионе COVID-19 обнаружен у 28043 человек.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+65), Алапаевска, Артемовского, Артинского, Ачитского городских округов, Асбеста, Байкаловского района, Верхней Салды, Верхнего Тагила, ЗАТО Свободный, Красноуфимска и Красноуфимского района, Красноуральска, Краснотурьинска, Ревды, Кушвы, Качканара, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Режа, Североуральска, Серова, Пышминского и Талицкого городских округов.Состояние 102 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 401. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Выписано 57 пациентов. Всего вылечились 21261 человек. Зарегистрировано семь случаев смерти больных COVID-19. Общее число случаев – 575.