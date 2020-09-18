Полиция проверяет информацию об отце, который избил дочку в Екатеринбурге

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге полиция заинтересовалась информацией об избиении маленькой девочки отцом на парковке у «Леруа Мерлен».По словам очевидцев, мужчина агрессивно пытался пристегнуть дочку ремнём безопасности. Ребёнок не поддавался, в результате чего отец применил силу.В настоящее время по данному факту проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение. Сам мужчина эту информацию опроверг.