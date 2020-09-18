Полиция проверяет информацию об отце, который избил дочку в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: скрин из видео Е1.RU
В Екатеринбурге полиция заинтересовалась информацией об избиении маленькой девочки отцом на парковке у «Леруа Мерлен».
По словам очевидцев, мужчина агрессивно пытался пристегнуть дочку ремнём безопасности. Ребёнок не поддавался, в результате чего отец применил силу.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение. Сам мужчина эту информацию опроверг.
По словам очевидцев, мужчина агрессивно пытался пристегнуть дочку ремнём безопасности. Ребёнок не поддавался, в результате чего отец применил силу.
В настоящее время по данному факту проводится проверка. По её итогам будет принято процессуальное решение. Сам мужчина эту информацию опроверг.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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