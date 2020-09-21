Под Екатеринбургом насмерть сбили пешехода
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
Накануне вечером, около 21:00, на 17 км Полевского тракта произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.
По предварительной информации, водитель Mitsubishi Lancer ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Горного Щита и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте.
За рулём иномарки находился мужчина 1995 года рождения (стаж вождения – 5 лет). Он рассказал, что ехал по Полевскому тракту, и неожиданно справа на проезжую часть вышел пешеход. Водитель попытался резко затормозить, но избежать столкновения не удалось.
Все причины произошедшего устанавливаются.
По предварительной информации, водитель Mitsubishi Lancer ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Горного Щита и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте.
За рулём иномарки находился мужчина 1995 года рождения (стаж вождения – 5 лет). Он рассказал, что ехал по Полевскому тракту, и неожиданно справа на проезжую часть вышел пешеход. Водитель попытался резко затормозить, но избежать столкновения не удалось.
Все причины произошедшего устанавливаются.
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