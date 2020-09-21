Под Екатеринбургом насмерть сбили пешехода

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Накануне вечером, около 21:00, на 17 км Полевского тракта произошла авария, в результате которой погиб пешеход. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.По предварительной информации, водитель Mitsubishi Lancer ехал со стороны Екатеринбурга в сторону Горного Щита и допустил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть в неустановленном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте.За рулём иномарки находился мужчина 1995 года рождения (стаж вождения – 5 лет). Он рассказал, что ехал по Полевскому тракту, и неожиданно справа на проезжую часть вышел пешеход. Водитель попытался резко затормозить, но избежать столкновения не удалось.Все причины произошедшего устанавливаются.