В Свердловской области ищут 63-летнего мужчину

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

В Свердловской области пропал 63-летний Елсуков Сергей Иванович. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», 20 сентября мужчина ушел в лес и не вернулся.Рост пропавшего – 178 сантиметров. Он худощавого телосложения, у него черные волосы и карие глаза. В последний раз Елсукова видели одетым в черные болоньевую куртку, брюки, ботинки и темно-зеленую шапку. Отмечается, что мужчина нуждается в медпомощи.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Сергея Ивановича, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-53 или 112.