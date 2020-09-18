В Свердловской области ищут 63-летнего мужчину
Происшествия
Фото: поисковый отряд «Лиза Алерт»
В Свердловской области пропал 63-летний Елсуков Сергей Иванович. Как рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт», 20 сентября мужчина ушел в лес и не вернулся.
Рост пропавшего – 178 сантиметров. Он худощавого телосложения, у него черные волосы и карие глаза. В последний раз Елсукова видели одетым в черные болоньевую куртку, брюки, ботинки и темно-зеленую шапку. Отмечается, что мужчина нуждается в медпомощи.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Сергея Ивановича, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-53 или 112.
Рост пропавшего – 178 сантиметров. Он худощавого телосложения, у него черные волосы и карие глаза. В последний раз Елсукова видели одетым в черные болоньевую куртку, брюки, ботинки и темно-зеленую шапку. Отмечается, что мужчина нуждается в медпомощи.
Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Сергея Ивановича, просят сообщать её по номеру 8 (800) 700-54-53 или 112.
Валерия Руббо © Вечерние ведомости
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