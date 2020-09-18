Полицейские разыскивают пропавшего в Свердловской области мужчину

Валерия Руббо © Вечерние ведомости

Полицейские Артемовского разыскивают без вести пропавшего Малыгина Виктора Александровича. Мужчина уехал на автомобиле УАЗ «Патриот» р/н К113СС 196 из дома 19 сентября из дома в поселке Сосновый Бор и до сих пор не вернулся.Рост мужчины 172 сантиметра. У него серые глаза, прямой нос, тонкие губы, короткая стрижка и седые волосы. Уходил из дома Малыгин в камуфляжном костюме зеленого цвета.Всех, кому известна какая-либо информация о местонахождении Виктора Александровича, просят сообщать её по номеру (34363)-2-12-02, (34363)-5-99-02 или 02.