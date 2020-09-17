Полиция Сухого Лога ищет без вести пропавшего мужчину
Происшествия
Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
Полиция Сухого Лога в Свердловской области разыскивает без вести пропавшего 37-летнего Алексея Красильникова. 24 августа он ушёл из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.
Приметы: худощавое телосложение, рост 180 см, короткие светлые волосы, светлые глаза. Особые приметы: на лице шрамы от ожога. Был одет в тёмно-синюю укороченную ветровку, тёмно-синее трико и светло-серые кроссовки.
Если вы знаете, где находится пропавший мужчина – сообщите об этом по телефону +7 (34373) 4-29-80.
Приметы: худощавое телосложение, рост 180 см, короткие светлые волосы, светлые глаза. Особые приметы: на лице шрамы от ожога. Был одет в тёмно-синюю укороченную ветровку, тёмно-синее трико и светло-серые кроссовки.
Если вы знаете, где находится пропавший мужчина – сообщите об этом по телефону +7 (34373) 4-29-80.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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