Почти 200 классов и 15 групп в детсадах закрыты на карантин в Екатеринбурге

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на дистанционную форму обучения переведены 198 классов в 72 школах. Также на карантин закрыты 15 групп в 12 детских садах.Из-за COVID-19 на «дистант» переведены 23 класса в 14 образовательных учреждениях, а из-за ОРВИ – 175 в 58 школах.Заражённые COVID-19 выявлены в четырёх группах в четырёх детсадах. Ещё 11 групп в восьми детских учреждениях закрыты на карантин из-за ОРВИ.