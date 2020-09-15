Почти 200 классов и 15 групп в детсадах закрыты на карантин в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: vn.mk.ua
В Екатеринбурге на дистанционную форму обучения переведены 198 классов в 72 школах. Также на карантин закрыты 15 групп в 12 детских садах.
Из-за COVID-19 на «дистант» переведены 23 класса в 14 образовательных учреждениях, а из-за ОРВИ – 175 в 58 школах.
Заражённые COVID-19 выявлены в четырёх группах в четырёх детсадах. Ещё 11 групп в восьми детских учреждениях закрыты на карантин из-за ОРВИ.
Из-за COVID-19 на «дистант» переведены 23 класса в 14 образовательных учреждениях, а из-за ОРВИ – 175 в 58 школах.
Заражённые COVID-19 выявлены в четырёх группах в четырёх детсадах. Ещё 11 групп в восьми детских учреждениях закрыты на карантин из-за ОРВИ.
Катерина Якушева © Вечерние ведомости
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