В Нижнем Тагиле полыхал пассажирский автобус

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле вечером 20 сентября на привокзальной площади, напротив гостиницы «Тагил», сгорел пассажирский автобус №7 «Железнодорожный вокзал – Верхняя Черемшанка».Общественный транспорт приехал на конечную остановку возле гостиницы, после чего из него вышли все пассажиры. Водитель решил прибраться в салоне и в это время почувствовал запах дыма, открыл моторный отсек, но ничего не обнаружил. Затем водитель услышал хлопок, и из моторного отсека повалил дым.Мужчина пытался потушить пожар, однако не смог сделать это самостоятельно. Приехавшие на место происшествия спасатели справились с огнём за несколько минут. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов автобуса. В результате произошедшего никто не пострадал.