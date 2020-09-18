В Нижнем Тагиле полыхал пассажирский автобус
Происшествия
Фото: «Типичный тагильчанин»
В Нижнем Тагиле вечером 20 сентября на привокзальной площади, напротив гостиницы «Тагил», сгорел пассажирский автобус №7 «Железнодорожный вокзал – Верхняя Черемшанка».
Общественный транспорт приехал на конечную остановку возле гостиницы, после чего из него вышли все пассажиры. Водитель решил прибраться в салоне и в это время почувствовал запах дыма, открыл моторный отсек, но ничего не обнаружил. Затем водитель услышал хлопок, и из моторного отсека повалил дым.
Мужчина пытался потушить пожар, однако не смог сделать это самостоятельно. Приехавшие на место происшествия спасатели справились с огнём за несколько минут. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов автобуса. В результате произошедшего никто не пострадал.
Общественный транспорт приехал на конечную остановку возле гостиницы, после чего из него вышли все пассажиры. Водитель решил прибраться в салоне и в это время почувствовал запах дыма, открыл моторный отсек, но ничего не обнаружил. Затем водитель услышал хлопок, и из моторного отсека повалил дым.
Мужчина пытался потушить пожар, однако не смог сделать это самостоятельно. Приехавшие на место происшествия спасатели справились с огнём за несколько минут. По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность узлов и механизмов автобуса. В результате произошедшего никто не пострадал.
Ночью в Екатеринбурге загорелся автомобиль Infiniti
18 сентября 2020
18 сентября 2020
В Нижнем Тагиле волонтеры разыскивают пропавшую женщину
18 сентября 2020
18 сентября 2020
В Нижнем Тагиле полиция ищет очевидцев ДТП, в котором погиб пешеход
16 сентября 2020
16 сентября 2020
В Сысерти спасатели всю ночь тушили крупный пожар
19 сентября 2020
19 сентября 2020