Двухлетний ребёнок выпал с девятого этажа в Екатеринбурге

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на улице Бебеля двухлетний малыш выпал из окна девятого этажа. В дежурную часть ОП № 11 об инциденте сообщили очевидцы.Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оставшись без присмотра родителей, двухлетний мальчик вскарабкался на диван, открыл окно и, не удержавшись, выпал.Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в детскую городскую больницу № 9. Полиция сейчас рассматривает вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание. При этом отмечается, что семья ребёнка полная и благополучная, на учёте в полиции не состояла.