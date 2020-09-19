Двухлетний ребёнок выпал с девятого этажа в Екатеринбурге
Происшествия
Фото: podolskie-okna.ru
В Екатеринбурге на улице Бебеля двухлетний малыш выпал из окна девятого этажа. В дежурную часть ОП № 11 об инциденте сообщили очевидцы.
Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оставшись без присмотра родителей, двухлетний мальчик вскарабкался на диван, открыл окно и, не удержавшись, выпал.
Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в детскую городскую больницу № 9. Полиция сейчас рассматривает вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание. При этом отмечается, что семья ребёнка полная и благополучная, на учёте в полиции не состояла.
Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, оставшись без присмотра родителей, двухлетний мальчик вскарабкался на диван, открыл окно и, не удержавшись, выпал.
Пострадавший получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в детскую городскую больницу № 9. Полиция сейчас рассматривает вопрос о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание. При этом отмечается, что семья ребёнка полная и благополучная, на учёте в полиции не состояла.
На стройке в Екатеринбурге погиб рабочий упавший с высоты 25 этажа
13 сентября 2020
13 сентября 2020
Екатеринбург встал в серьёзные пробки из-за первого снега
21 сентября 2020
21 сентября 2020