123 новых случая COVID-19 выявлено на Среднем Урале

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Свердловской области за минувшие сутки выявлено 123 новых случая заражения коронавирусом. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 27922 человек.Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+69), Арамильского и Артинского городских округов, Асбеста, Березовского, Белоярского городского округа, Верхнего Тагила, Верхней Пышмы, Красноуфимска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Кушвы, Ивделя, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Качканара, Среднеуральска, поселка Уральский, Нижней Туры, Нижнего Тагила, Серова, Сысертского, Тавдинского и Шалинского городских округов.Состояние 101 госпитализированного оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести – 407. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.Выписано 59 человек. Общее число выписанных достигло 21204.