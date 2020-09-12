В Верхней Салде насмерть сбили пешехода

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

Вечером в воскресенье, около 20:00, в Верхней Салде у дома № 5 на улице Луначарского произошла авария, в результате которого погиб пешеход.По предварительным данным, 44-летний водитель Pontiac Vibe ехал по Луначарского со стороны Волкова в сторону Энгельса и допустил наезд на пешехода, находящегося на проезжей части дороги в тёмной одежде без светоотражающих элементов. Пешеход, мужчина 1977 года рождения, от полученных травм скончался на месте до приезда скорой помощи.Водитель рассказал, что во время движения он неожиданно перед машиной увидел сидящего посередине дороги человека и не успел затормозить.Все детали произошедшего устанавливаются. Почему мужчина находился на дороге – неизвестно.