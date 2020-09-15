Полиция Екатеринбурга уже неделю ищет в лесу 73-летнего грибника

Катерина Якушева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге сотрудники полиции, спасатели и волонтеры уже неделю ищут 73-летнего грибника, заблудившегося в лесу. Местонахождение пожилого мужчины неизвестно с 14 сентября.Информация о пропаже Евгения Гришунина поступила от его родственников в дежурную часть отдела полиции № 8 днем 15 сентября. Мужчина ушёл из дома по адресу Еремина, 3 и направился в лес в район 15-го км Чусовского тракта. Вместе с ним за грибами отправились супруга и дочь. Позднее мужчина по телефону связался с женой и сообщил, что заблудился.Мужчина был одет в серую рубашку, серый пиджак, чёрные резиновые сапоги в горошек, болоньевую безрукавку и кепку.«Граждан, владеющих информацией о пропавшем, просят сообщить по телефонам дежурной части УМВД России по городу Екатеринбургу (343)294-14-94, дежурной части отдела полиции № 8 (343)356-42-08 или 02»,- сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.