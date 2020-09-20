В аварии в Екатеринбурге пострадала двухлетняя девочка
Происшествия
Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге на улице Селькоровской напротив дома №36 накануне вечером произошла авария, в результате которой пострадала маленькая девочка.
По предварительной информации, водитель «ВАЗ-21120» ехал по Селькоровской и при повороте налево вне перекрёстка не уступил дорогу Chevrolet, который двигался по «встречке».
Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, двухлетняя девочка-пассажир «ВАЗ-21120» в аварии получила ушиб ключичной области. 23-летняя женщина-пассажир Chevrolet с тупой травмой живота была доставлена в ГКБ № 23.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что за рулём «ВАЗ-21120» находился 30-летний житель Екатеринбурга. По словам мужчины, он не увидел при повороте налево автомобиль движущейся во встречном направлении, поэтому и произошло столкновение.
Все детали произошедшего устанавливаются.
По предварительной информации, водитель «ВАЗ-21120» ехал по Селькоровской и при повороте налево вне перекрёстка не уступил дорогу Chevrolet, который двигался по «встречке».
Как сообщает отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, двухлетняя девочка-пассажир «ВАЗ-21120» в аварии получила ушиб ключичной области. 23-летняя женщина-пассажир Chevrolet с тупой травмой живота была доставлена в ГКБ № 23.
Сотрудниками ГИБДД установлено, что за рулём «ВАЗ-21120» находился 30-летний житель Екатеринбурга. По словам мужчины, он не увидел при повороте налево автомобиль движущейся во встречном направлении, поэтому и произошло столкновение.
Все детали произошедшего устанавливаются.
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